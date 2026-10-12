Personal técnico evalúa daños en Turbo y Necoclí provocados por terremoto en Panamá

Tras el terremoto del pasado viernes con epicentro en Panamá, siguen las labores de autoridades de Gobierno y organismos de gestión del riesgo en el Urabá antioqueño para inspeccionar las infraestructuras que resultaron con algún tipo de daño especialmente los municipios de Turbo y Necoclí.

En las últimas horas un grupo de ingenieros y geólogos del Dagran y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo visitó el corregimiento de Nueva Antioquia en el municipio de Turbo donde se han identificado hasta ahora 15 viviendas inhabitables en la vereda Tío López, además de daños en puentes como La Mica y Galilea en la vía que comunica a esta zona con el corregimiento de Currulao.

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Rosa Aura Salgado, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Nueva Antioquia, recordó los momentos de pánico que vivió por el sismo, cuyas afectaciones se calculan para unas 10 mil personas de la región, principalmente en materia de movilidad.

"Yo me dirigía al lugar de los hechos cuando me dice, la tierra se está abriendo, las casas se están hundiendo. Yo salí y llegué al lugar y empecé a hacer un video con mi celular. En ese momento se sintió un estruendo que venía debajo de la tierra, los árboles empezaron a moverse y él me gritaba, Rosa Aura, corre, corre, y yo me quedé paralizada, es algo que yo nunca había vivido", manifestó.



En el caso del municipio de Necoclí el reporte más reciente da cuenta de 16 viviendas afectadas en el corregimiento Las Changas y la vereda Bella Vista, donde también se registró el colapso de una vivienda. Como medida preventiva, aseguró la Gobernación, las familias fueron evacuadas y permanecen en un albergue.

De igual manera, la administración departamental anunció el envío de maquinaria amarilla a la vía Currulao – Nuevo Antioquia que está a cargo del Invías para iniciar las intervenciones en el tramo más afectado, de unos 800 metros, de manera coordinada con la entidad nacional, la cual ya fue notificada de lo que está ocurriendo en esa zona del departamento.