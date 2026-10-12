Habrá reversibles en vías del Oriente y el Suroeste de Antioquia durante plan retorno

El regreso de miles de viajeros hacia Medellín y el Valle de Aburrá concentra la atención de las autoridades viales de Antioquia este lunes festivo, cuando termina el puente de La Raza y también concluye la semana de receso escolar.

Para reducir los riesgos de accidentalidad y facilitar la movilidad en los corredores de mayor demanda, la Policía mantiene cerca de 800 uniformados distribuidos en más de 20 áreas de prevención y control en las carreteras del departamento.

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El dispositivo contempla medidas especiales en los accesos a la capital antioqueña, particularmente en las vías procedentes del Oriente y el Suroeste, por donde se espera el desplazamiento de numerosos vehículos durante las horas de la tarde.

Movilidad en vías de Antioquia. Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Entre las disposiciones para regular el tránsito está la operación unidireccional del Túnel de Oriente, que funcionará entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. exclusivamente en sentido Rionegro - Medellín. Asimismo, se habilitará un reversible entre el sector Camilo C, en el kilómetro 81+700, y el kilómetro 94+800 de la vía La Mansa - Primavera, en el Suroeste, entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m.



Aunque los principales corredores viales permanecen habilitados, hay restricciones que deben tener en cuenta los conductores. En Puente Iglesias, jurisdicción de Fredonia, está prohibido el paso de vehículos con peso superior a 17 toneladas, cuyos conductores deberán utilizar la ruta Medellín - Bolombolo.

También continúa el cierre total de la carretera entre Concordia y Betulia debido a una falla geológica activa. Para los vehículos livianos se recomiendan los trayectos Salgar-Concordia y Concordia-El Socorro-Betulia. Por su parte, en el kilómetro 29 de la vía Remedios-Zaragoza hay circulación por un solo carril a causa de un deslizamiento de tierra.

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Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos durante lluvias intensas, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, extremar las precauciones durante la noche y respetar las señales de tránsito. El llamado es a planear los recorridos con anticipación y atender las indicaciones de los organismos de control para reducir incidentes.