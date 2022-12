Panameños tenemos que analizar el antes y después de Noriega: Balbina Herrera

La exministra de Hacienda de Panamá, Balbina Herrera, quien también se desempeñó como presidenta de la Asamblea del vecino país, fue una de las personas más cercanas al general Manuel Antonio Noriega.



En entrevista con BLU Radio, Herrera aseguró que la invasión de Estados Unidos “fue producto de las contradicciones internas que se dieron en Norteamérica”.



Además, habló del legado de Noriega para su país y para el continente.



“Más que legado, es parte de la historia que tenemos los panameños por analizar. Después de la invasión no hemos tenido ese proceso de reconciliación, de decir quiénes fueron los ofendidos y quiénes fueron las personas que lo hicieron. No podemos hablar de legado porque no ha culminado la etapa para decir ‘hasta aquí llegamos’”, enfatizó.



Dijo que hay que analizar el antes y el después del general Noriega.



Sobre el supuesto vínculo entre la guerrilla de las Farc, Noriega y el narcotraficante Pablo Escobar, aseguró que no hay pruebas y todo indica que no, pues incluso se desmantelaron laboratorios.



“Podrá ser cierto o no (…) pero cómo puedo creer que parte de lo escrito es verdad”, finalizó.



