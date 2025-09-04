Papa expresa su pésame tras el accidente de funicular turístico en Lisboa

El papa León XIV expresó este jueves su pésame y su cercanía tras el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, en el que murieron 17 personas y se produjeron heridos de varias nacionalidades.

En un telegrama enviado al patriarca de Lisboa, Manuel Sousa Valerio, el papa pide que se transmita su pésame a las familias en duelo, así como su apoyo espiritual, mientras "implora al cielo la completa recuperación de los heridos y la fuerza de la esperanza cristiana para todos los que se han visto afectados por este desastre".

Al menos 15 muertos deja accidente en Lisboa, Portugal Foto: AFP

Asimismo, el pontífice "recuerda con especial gratitud a los que han trabajado en las operaciones de socorro y a todos, especialmente a los familiares de los fallecidos, les concede una confortante bendición apostólica".

El número de fallecidos en el accidente ascendió a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, y en declaraciones a la prensa, una portavoz de la Protección Civil lusa rehusó dar detalles sobre los países de origen de los muertos.

Momento del descarrilamiento del funicular de Lisboa Foto: redes sociales

El funicular, que descarriló este miércoles sobre las 18.00 hora local (16.00 hora GMT), fue creado en 1885 y conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.