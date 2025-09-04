Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa expresa su pésame tras el accidente de funicular turístico en Lisboa

Papa expresa su pésame tras el accidente de funicular turístico en Lisboa

En un telegrama enviado al patriarca de Lisboa, Manuel Sousa Valerio, el papa pide que se transmita su pésame a las familias en duelo.

Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:08 a. m.

El papa León XIV expresó este jueves su pésame y su cercanía tras el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, en el que murieron 17 personas y se produjeron heridos de varias nacionalidades.

En un telegrama enviado al patriarca de Lisboa, Manuel Sousa Valerio, el papa pide que se transmita su pésame a las familias en duelo, así como su apoyo espiritual, mientras "implora al cielo la completa recuperación de los heridos y la fuerza de la esperanza cristiana para todos los que se han visto afectados por este desastre".

Asimismo, el pontífice "recuerda con especial gratitud a los que han trabajado en las operaciones de socorro y a todos, especialmente a los familiares de los fallecidos, les concede una confortante bendición apostólica".

El número de fallecidos en el accidente ascendió a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, y en declaraciones a la prensa, una portavoz de la Protección Civil lusa rehusó dar detalles sobre los países de origen de los muertos.

El funicular, que descarriló este miércoles sobre las 18.00 hora local (16.00 hora GMT), fue creado en 1885 y conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

