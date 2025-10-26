En vivo
Papa León XIV aprueba beatificación de 11 sacerdotes asesinados por regímenes nazi y comunista

Once sacerdotes asesinados por su fe durante el nazismo y el comunismo dan un paso hacia la santidad.

El papa León XIV aprobó este viernes la beatificación de 11 sacerdotes "mártires" asesinados por los nazi y la dictadura comunista de Checoslovaquia en los años 1940 y 1950, acercándolos a la santidad.

Están incluidos 9 salesianos polacos, fallecidos en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, y 2 sacerdotes diocesanos asesinados durante el régimen comunista de Checoslovaquia.

Aunque no estaban involucrados en las tensiones del momento, los polacos fueron detenidos solo "por ser sacerdotes católicos" y se descargó sobre ellos "el mismo odio que afectó a todo el clero polaco, perseguido y ultrajado", indicó Vatican News.

Los diocesanos Jan Bula y Václav Drbola, de la diócesis de Brno, fueron asesinados "por odio a la fe" y por "su celo pastoral, eran considerados peligrosos por el régimen comunista que se había instaurado en la extinta Checoslovaquia en 1948 y que emprendió una persecución abierta contra la Iglesia", agregó.

Asimismo hay decretos para la creación de cuatro nuevos venerables, una religiosa cisterciense española, un sacerdote dominico español, un sacerdote sardo y un fraile de Liguria.

Los nuevos venerables españoles son María Evangelista Quintero Malfaz, nacida el 6 de enero de 1591 en Cigales (España), quien "vivió experiencias místicas que dejó por escrito" y José Merino Andrés, predicador nacido en Madrid el 23 de abril de 1905.

En la Iglesia católica, hay tres pasos para llegar a la santidad, primero venerable, luego beato y después santo.

Publicidad

Para ser venerable se requiere una vida heroica y virtuosa. Para ser beato, la Iglesia debe reconocer un milagro atribuido a su intervención.

Para ser declarado santo, el beato debe hacer otro milagro.

Si la persona es declarada mártir, puede ser beatificada sin milagro.

