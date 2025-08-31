Publicidad

Papa León XIV pide que termine la "pandemia de las armas" y ora por los niños víctimas

Papa León XIV pide que termine la "pandemia de las armas" y ora por los niños víctimas

El Papa León XIV condenó el tiroteo en una escuela católica de EE. UU., pidió rezar por los niños y exigió el fin de la “pandemia de las armas” que golpea al mundo.

Papa León XIV cargando un bebé
Papa León XIV pide que termine la pandemia de las armas y ora por los niños víctimas.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 31, 2025 07:25 a. m.

El papa León XIV pidió hoy el final de "la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infectan nuestro mundo" al condenar el ataque armado ocurrido en una escuela católica de Estados Unidos que causó la muerte de dos niños y 17 personas heridas.

"Rezamos por las víctimas del trágicos disparos durante una misa en la escuela en el estado de Minnesota" y en particular "por los niños", dijo el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus.

A los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano para escucharle les pidió que incluyeran en sus oraciones a "los incontables niños asesinados todos los días en todo el mundo".

Dos niños muertos y veinte heridos deja tiroteo en colegio católico en Minnesota, Estados Unidos
Familiares de los niños de colegio en Minnesota
Foto: AFP

"Oremos a Dios para que detenga la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo", añadió.

El atacante fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien el miércoles disparó tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación, en Minneapolis, y posteriormente se suicidó, según la información policial.

Un niño continúa en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave" luego de ser blanco del tirador, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota.

Publicidad

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra los católicos y un acto de terrorismo doméstico, informó este jueves la Casa Blanca.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo -y con gran diferencia frente a otros países desarrollados- y se ha resistido a aprobar regulaciones de control de armas más estrictas, pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va de 2025.

