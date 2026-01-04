En vivo
Papa León XIV se pronuncia sobre la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

El tema es seguido con interés en una Santa Sede que tiene al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra como sustituto o 'número dos' de su Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolín, hasta el 2013 nuncio en el país sudamericano.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

