Para Fidel Castro, Trump quedó "descalificado" en el primer debate

El expresidente cubano Fidel Castro consideró el domingo que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, quedó "descalificado" durante el primer debate con su rival demócrata Hillary Clinton hace dos semanas.



"No olvidemos que este domingo habrá debate de candidatos" en Estados Unidos, dijo Fidel Castro, el padre de la revolución cubana, en un artículo publicado en los medios cubanos.



"En la primera ocasión, hace dos semanas, se produjo uno que causó conmoción. El señor Trump que se suponía un capacitado experto quedó descalificado tanto él como Barack en su política", señaló Fidel, que hace una década dejó el poder en manos de su hermano Raúl.



En el primer debate entre Clinton y Trump el 26 de setiembre, los medios y las encuestas dieron a la aspirante demócrata como ganadora.



Para el segundo debate que los opondrá este domingo a partir de las 21H00 (001H00 GMT del domingo) en la Universidad Washington de St. Louis, Misuri, Trump arrancará en una pésima posición tras la catástrofe causada por la divulgación de un video de 2005 en el que menosprecia con lenguaje vulgar a las mujeres.



Las autoridades cubanas, que en 2014 iniciaron una aproximación histórica con Estados Unidos, no habían expresado hasta el momento preferencia entre los candidatos en liza para suceder a Barack Obama.



Pero la postura de Fidel Castro constituye una señal de las inclinaciones de La Habana.



Hillary Clinton es abiertamente partidaria de continuar con la política de acercamiento a Cuba, mientras que Trump parece optar por una política más cerrada hacia el gobierno de La Habana.



Siempre escuchado en la isla, Fidel Castro, de 90 años, nunca ha cuestionado el giro de la diplomacia de su hermano, aunque recuerda constantemente su desconfianza hacia Washington y el presidente Obama, quien no obstante ha sido el artífice del deshielo entre ambos países.