Parlamento venezolano convoca referendo sobre la Constituyente el 16 de julio

El Parlamento venezolano, controlado por opositores al Ejecutivo, aprobó la convocatoria a un referendo el próximo 16 de julio.



El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), el opositor Freddy Guevara, informó que la decisión fue aprobada "con el quórum reglamentario" se aprobó el acuerdo que convoca "al pueblo de Venezuela para que decida el 16 de julio el destino de este país".



El parlamentario explicó a periodistas desde la sede de al Asamblea Nacional, que el mecanismo fue invocado de acuerdo al artículo 5, 70, 71, 333 y 350 de la Constitución venezolana.



Específicamente el artículo 71 que establece que "las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente" en consejo de ministros, y "por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes".



El debate se dio mientras un grupo de simpatizantes del Gobierno venezolano mantenía sitiada la sede legislativa, tras asaltar las instalaciones del lugar por varios minutos.



El grupo irrumpió por la fuerza en la Cámara y causaron heridas a algunos diputados y asistentes que se encontraban en el recinto para para debatir la propuesta a un referendo sobre la Constituyente, y la sesión en conmemoración del Día de la Independencia del país.



Ante esto, Guevara aseguró que estos grupos violentos "no pudieron impedir el objetivo", y que los diputados mantuvieron la sesión.



"Acabamos de aprobar la convocatoria. No pudieron impedir el objetivo, los diputados defendimos el Palacio, logramos que sacaran a estos delincuentes y logramos mantener la sesión (...) oficialmente el pueblo de Venezuela está convocado al plebiscito nacional para el 16 de julio por la Asamblea Nacional", sostuvo.



El pasado 3 de julio la oposición venezolana propuso un referendo para que el pueblo elija "el futuro del país", en el que se planteará a los ciudadanos si rechazan o aprueban el proceso constituyente activado por el Gobierno, y se les llama a pronunciarse sobre la celebración de nuevas elecciones.



"Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres", dijo ese día el presidente de la AN, el opositor Julio Borges.



Maduro tachó el martes de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral y leyó varias disposiciones de la ley para concluir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es "el único poder que puede organizar" cualquier proceso de votaciones.