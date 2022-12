Parlamento venezolano exige liberación de diputado opositor Gilber Caro

Informó que está tratando de comunicarse con el ministro de Interior y Justicia y la directiva del Sebin para exigir se aclare la situación y en conversaciones con el nuncio Aldo Giordani.



“Es inaceptable la detención del diputado Gilber caro por parte del Sebin. El artículo 200 de la Constitución ec claro: ¡La inmunidad se respeta!”, escribió en su cuenta en Twitter @Julio Borges.



Este miércoles 11 de enero fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el diputado Gilber Caro (Unidad – Miranda) presuntamente en el peaje de La Cabrera, de la Autopista Regional del Centro y trasladado luego a la sede del Sebin en Naguanagua, estado Carabobo.



En declaraciones ofrecidas a la División de Medios del Parlamento, Borges expresó que al Gobierno le molesta la alianza entre el pueblo venezolano y el Poder Legislativo, pero “eso no será motivo para no seguir en la calle acompañando a la gente para así rescatar el voto y salvar a Venezuela”.



“La Asamblea Nacional va a salir en defensa del diputado Gilber Caro y de cualquier parlamentario que pretenda ser amedrentado, perseguido o vejado en sus derechos humanos por el Gobierno nacional”, indicó Borges, así mismo expresó que el Parlamento no se va a dejar amedrentar por un “Gobierno débil que emplea la persecución para evadir sus derrotas”.



De igual manera indicó que ni Nicolás Maduro, ni Tareck EL Aissami ni ningún “comando antigolpe” podrán contra la Constitución y contra el derecho del pueblo de votar y cambiar.



Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara declaró en el programa Vladimir a la 1 por el canal Globovisión, que evidentemente esta acción por parte del Sebin y del Gobierno viola la inmunidad parlamentaria de Caro. En igual sentido, escribió en su twitter que el diputado está retenido en el estado Carabobo.