El PSOE revalida el poder en España con un programa basado en la concordia y los derechos sociales

El Congreso español reeligió este jueves como presidente del Gobierno al líder socialista, Pedro Sánchez, con 179 votos a favor de su investidura, tres más de la mayoría absoluta necesaria establecida en 176, de un total de 350 diputados.

Sánchez recibió el apoyo de los partidos de izquierdas, independentistas, nacionalistas y regionalistas con los que alcanzó acuerdos tras ser propuesto como candidato por el rey Felipe VI el pasado 3 de octubre.

Para hablar sobre la elcción de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno de España, se conectó a Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

"En nuestro sistema se elige al presidente del Gobierno a través de los votos en el Parlamento y el presidente Sánchez demostró tener capacidad de establecer pactos con partidos muy diferentes, un arco muy amplio. Y esto también hay que entenderlo, porque el Partido Popular que sacó más votos que nosotros, no muchos, pero alguno más, con quien únicamente se está entendiendo es con el partido de extrema derecha Vox, con quien está en estos momentos gobernando en 140 ayuntamientos y en 11 gobiernos regionales. Esto significa que una vez que se ha puesto de manifiesto lo que ello representa, estar condicionados por la extrema derecha, hay una opinión pública mayoritaria que se expresó en las urnas y esos más de doce millones de españoles que votaron a los partidos que hoy han apoyado al presidente Sánchez. Son una mayoría significativa en nuestro país", indicó.

Tras dos tensas sesiones de investidura, marcadas por la aprobación de la amnistía a los independentistas catalanes, Sánchez logró la reelección para su tercer mandato como presidente del Gobierno español, donde deberá mantener un complejo equilibrio con todas las formaciones que le apoyaron.

Además de defender la amnistía ante los grupos parlamentarios, el líder socialista presentó en sus intervenciones en el Congreso un programa para la próxima legislatura basado en la concordia, los derechos sociales y la proyección internacional de España.

"En esta amnistía no solamente se perdonarán los delitos de quienes organizaron el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia que se dio en Cataluña, por cierto, con un Gobierno en el que el presidente era del Partido Popular, donde hubo grandes tensiones que desembocaron en estos hechos. La amnistía será también aplicable a quienes, desde la otra parte, básicamente por parte de algunos policías, se excedieron en aquella confrontación y generaron daños por los cuales están también condenados o imputados. ¿No?, las amnistías lo que significan es un borrón y cuenta nueva. Y es una oportunidad, efectivamente, para avanzar en la definitiva pacificación en el ámbito de Cataluña", señaló.

Antes de la votación, el líder socialista reivindicó la plena legitimidad de su investidura e instó al conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, ganador de las elecciones de julio, a que asuma su derrota.

"Cuando no se tiene mayoría absoluta, como era este el caso. Es evidente que uno no puede simplemente cumplir con el programa que ha ofrecido a los ciudadanos para pactar con otros partidos. Tiene que aceptar planteamientos que desde esos partidos se hagan. El presidente presentó ayer un programa de gobierno donde prácticamente el grueso de ese programa de gobierno son políticas sociales, políticas, económicas, políticas ambientales, de mucha contundencia, una continuación de los casi cinco años que Pedro Sánchez está gobernando y además de eso, hay una prioridad que es trabajar en mejorar la política territorial, la estructura del Estado. Eso significa no solamente analizar cómo se puede mejorar el Estado autonómico, que es prácticamente un Estado federal en España, sino también tener en cuenta, pues lo que ha sucedido, lo que sucedió en Cataluña", puntualizó.

Escuche la entrevista completa: