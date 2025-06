Pedro Urruchurtu tras 400 días en embajada de Argentina en Venezuela: "Usamos el agua de piscina"

El activista político Pedro Urruchurtu relató en Recap Blu los difíciles momentos que tuvieron que vivir durante más de 400 días en la embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, al ser señalados y buscados por el régimen de Nicolás Maduro al ser colaboradores de María Corina Machado.

Coordinador internacional del comando de campaña de la líder opositora venezolana, Urruchurtu fue uno de los protagonistas de una historia que parece sacada de una película: más de un año refugiado en una residencia diplomática, cercado por el régimen, y rescatado finalmente gracias a una operación internacional liderada por Estados Unidos.



Tuvieron que usar el agua de la piscina

Según su relato, lo más duro fue resistir dentro de la residencia de la embajada por las continuas trabas que realizaba el régimen de Maduro para afectarlos. Uno de los momentos más críticos era cuando no tenían acceso a agua potable porque realizaban cortes de este servicio público.

"Obviamente el tema del agua, el no tener agua potable de manera permanente, el hecho de tener que cargar varias veces al día, sube cinco o seis pisos varias veces al día con recipientes con agua o, por ejemplo, tener que usar el agua de la piscina en el momento más crítico de la situación para tener algo de agua para lo esencial", describió Urruchurtu.

Añadió que cada diez días un camión cisterna era autorizado a suministrar agua por apenas tres minutos, bajo la amenaza de que el chofer sería arrestado por “terrorismo” si se excedía del tiempo.

La comida también fue un desafío. Los alimentos eran inspeccionados y, en ocasiones, confiscados por las fuerzas de seguridad que vigilaban la embajada. Incluso los medicamentos eran negados, comprometiendo la salud física y mental de los refugiados.

Para el activista esa embajada “fue una prisión diplomática”, pues sin electricidad durante cinco meses, dependían de una planta de energía que fallaba constantemente. Conectaban sus teléfonos por breves momentos con energía solar, y en las noches quedaban completamente a oscuras, con el temor latente de un asalto o represión por parte del régimen.



"La operación no ha terminado"

La operación que los condujo a la libertad fue anunciada por figuras de alto nivel, entre ellos el senador estadounidense Marco Rubio. Aunque los detalles del operativo se mantienen bajo reserva por razones de seguridad, Urruchurtu asegura que fue una maniobra extremadamente compleja, llevada a cabo bajo la mirada constante de los cuerpos de seguridad venezolanos y en una zona custodiada por las embajadas de Rusia y Corea del Norte.

Afirmó que esta operación no ha terminado y, cuando sea el momento oportuno, sí podrá entregar todos los detalles de la operación que los llevó a la libertad.

"Fue una operación que no empezó con nosotros en concreto y es una operación que no ha terminado. Yo sé que es complejo y sé que muchos quieren saber cómo fue. Por ahora no es posible saberlo por el nivel de detalle que involucró y la logística que involucró, pero lo que les puedo decir es que fue una operación con mucha gente involucrada y con mucho trabajo de por medio", concluyó Urruchurtu.