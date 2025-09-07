Perú retira bandera de Colombia izada en zona fronteriza del Putumayo

El Ejército de Perú retiró este domingo una bandera de Colombia que había sido izada en la localidad de Tres Fronteras, en la región amazónica del Putumayo, confirmó el canciller Elmer Schialer.

“Esta bandera colombiana en la localidad de Tres Fronteras, en el Putumayo, ha sido ya retirada por el personal del Batallón de Selva N.° 83 y se ha presentado la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones y se aclare lo sucedido”, declaró el ministro en entrevista con Canal N.

Schialer pidió cautela y señaló que, por el momento, no se debe vincular este hecho con el ocurrido semanas atrás en la isla amazónica de Santa Rosa, territorio que Perú considera bajo su soberanía desde hace varias décadas, pero que el Gobierno de Gustavo Petro reclama como colombiano.

El canciller insistió en que la magnitud de lo ocurrido se evaluará cuando se disponga de “la evidencia real de qué es lo que pasó” y aseguró que, junto a las Fuerzas Armadas, analizarán de manera detallada las denuncias de autoridades locales que hablan de una presencia constante de militares colombianos en la zona.

Asimismo, aclaró que aún no ha dialogado con las autoridades de Colombia sobre este asunto y llamó a manejar la situación “con tranquilidad, calma y serenidad”. No obstante, advirtió que Perú actuará “con la firmeza que el caso necesita y requiere”.

De acuerdo con medios locales, la bandera fue izada por personas no identificadas en la plaza de Tres Fronteras, un remoto punto limítrofe entre Perú, Colombia y Ecuador, al que solo se puede acceder por vía fluvial.

🚨Desconocidos izaron la bandera peruana en Loreto: Bandera colombiana en el Putumayo en la comunidad Tres Fronteras en la triple frontera de Perú, Ecuador y Colombia. Cuando llegaron los militares peruanos a arriar la bandera, los habitantes los increparon porque es tal el… pic.twitter.com/Tb9wowSjpk — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 7, 2025

Publicidad

El alcalde de la provincia peruana de Putumayo, César Campos, denunció que en el lugar “no hay presencia de las Fuerzas Armadas” peruanas y que su jurisdicción “está siendo invadida silenciosamente… por las Fuerzas Armadas colombianas”.

El incidente se produce en medio de la controversia abierta en agosto por la isla de Santa Rosa. En esa ocasión, Colombia sostuvo que dicho territorio emergió después de la firma del tratado de límites de 1922 y, por tanto, no estaría cubierto por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Perú, por su parte, afirma que la isla corresponde a su soberanía, enmarcada dentro de la isla Chinería, y que ejerce dominio pleno sobre el lugar desde 1929. La presidenta Dina Boluarte incluso viajó a Santa Rosa para ratificar que su país “no cederá ni un centímetro de territorio”.

Publicidad

El pasado 21 de agosto, Schialer se reunió en Bogotá con su homóloga colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, durante la V Cumbre de Países Amazónicos. Ambos ministros expresaron su intención de fortalecer la cooperación en asuntos fronterizos e integración.

En ese encuentro, también anunciaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (Comperif), prevista para los días 11 y 12 de septiembre en Lima.