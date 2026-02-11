Piloto fue capturado minutos antes de despegar: lideraba una presunta red de explotación infantil

El pasado lunes 9 de febrero, lo que se esperaba fuera un viaje tranquilo entre Sao Paulo y Río de Janeiro se convirtió en un momento de confusión para los pasajeros. Sergio Antonio Lopes, piloto de LATAM Airlines de 60 años, fue arrestado dentro del avión, a la vista de todos, en el Aeropuerto de Congonhas, minutos antes del despegue. El hombre enfrenta cargos que lo señalan como líder de una red de trabajo infantil y explotación sexual que habría operado durante al menos ocho años.

Al parecer, la operación fue coordinada con la aerolínea y ejecutada hacia las 5:30 de la mañana, luego de que las autoridades confirmaran el horario del vuelo. Como no lograron ubicarlo en su residencia, procedieron a detenerlo en su lugar de trabajo. Todo el procedimiento quedó grabado y el piloto fue esposado mientras los pasajeros observaban con preocupación.



Piloto fue capturado previo a despegar

La operación fue liderada por la Comisaría de Represión de la Pedofilia del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP), en el marco de la investigación denominada “Abróchense los cinturones”.

Según las autoridades, el piloto:



Pagaba a familiares de menores para recibir imágenes.

de menores para recibir imágenes. Compartía el material con terceros.

Realizaba transferencias vía Pix entre R$ 50 y R$ 100.

Llevaba a menores a hoteles utilizando documentos falsos.

Entre las víctimas identificadas hay niños y adolescentes, incluidas tres hermanas de 18, 12 y 10 años.

Piloto lideraba red sexual y de trabajo infantil

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, Lopes habría abusado de menores luego de presuntamente “comprarlos” a una mujer de 55 años. Además, algunos familiares, como la abuela de las niñas y otra madre, también fueron detenidos por colaborar en la distribución de material ilegal.



La directora del DHPP, Ivalda Aleixo, confirmó que el piloto actuaba sin que su esposa y sus tres hijos tuvieran conocimiento. La red, según la investigación, tenía una estructura organizada y funcionó durante varios años.

Entre los cargos que deberá enfrentar se encuentran:



Violación de persona vulnerable.

Producción y venta de pornografía infantil.

Facilitación de prostitución y explotación sexual infantil.

Uso de documento falso.

Coacción en proceso judicial.

Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan en la búsqueda de posibles cómplices y nuevas víctimas.