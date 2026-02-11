En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Piloto fue capturado minutos antes de despegar: lideraba una presunta red de explotación infantil

Piloto fue capturado minutos antes de despegar: lideraba una presunta red de explotación infantil

Un hombre de 60 años fue arrestado en el Aeropuerto de Congonhas tras ser señalado de integrar una red de abuso y pornografía infantil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad