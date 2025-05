Poca afluencia en las elecciones de Venezuela tras boicot de la oposición

La baja afluencia predominó el domingo en las elecciones de gobernadores y parlamentarios de Venezuela después de que la mayoría opositora llamara a la abstención en protesta por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

No obstante, sin importar el índice de participación, el chavismo gobernante vislumbra un triunfo aplastante que solidificará aún más el poder de Maduro.

Las elecciones se realizan apenas días después de una ola de arrestos de unos 70 dirigentes opositores acusados de integrar una "red terrorista" para sabotear estos comicios.

"No voy a votar porque debemos salir ya de este régimen", dijo a la AFP Mirian Cristina Pérez, una educadora jubilada de 73 años en San Cristóbal (Táchira, fronterizo con Colombia). "Esto es para que vean que estamos en democracia cuando todo el mundo sabe que no es así".

Un hombre emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones regionales en Caracas el 25 de mayo de 2025. Foto: AFP

"Fue rápido y fluido, aunque realmente no había gente", señaló por su parte Yasmín Urbina, funcionaria pública de 41 años.

La encuestadora Delphos proyectó que la jornada se cerrará con una participación del 16% de los 21 millones de electores llamados a elegir a los 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones, incluido por primera vez la representación de un estado recién creado para el Esequibo, territorio en disputa con Guyana.

La líder opositora María Corina Machado llamó a sus partidarios a no votar. "Cuando es SÍ, es SÍ. Cuando es NO es NO", escribió en X.

María Corina Machado Foto: AFP.

Una pequeña escisión de la oposición desconoció este llamado y participó el domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien busca un escaño en el Parlamento.

"¿Qué es mejor, tener voz y luchar dentro del Parlamento o como hemos hecho en otras ocasiones retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad el Parlamento al gobierno?", dijo Capriles después de votar.

El chavismo tiene 253 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, precisamente después de que la oposición boicoteara las pasadas legislativas en 2020.

También controla 19 del total de 23 gobernaciones de estados.

Centros de votación en Caracas y otras ciudades del interior como San Cristóbal, Maracaibo y Barinas aparecían desiertos a media jornada, constataron periodistas de la AFP.

La imagen dista de las concurridas presidenciales del 28 de julio pasado, en las que Maduro fue proclamado vencedor en medio de denuncias de fraude.

Las fuertes protestas que siguieron a esos comicios dejaron 28 muertes y más de 2.400 arrestos.

El gobierno desplegó a más de 400.000 efectivos para la seguridad de la votación, restringió los pasos fronterizos y suspendió la conexión aérea con Colombia tras denunciar que fue usada por "mercenarios" para viajar al país y atentar contra el proceso.

Entre los detenidos por el supuesto complot está el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, un cercano aliado de Machado.

"Hasta ahora no se ha generado ningún incidente", indicó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.