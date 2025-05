Juan Pablo Guanipa: "He sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro"

El exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder antichavista María Corina Machado, aseguró, en un mensaje difundido después de su detención en Caracas, que está "injustamente preso, pero nunca derrotado".+

"Si están viendo este video es porque he sido detenido, secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro (...) No tiene escapatoria Nicolás Maduro, no tiene de mostrar la farsa que anunció al país la farsa que anunció el Consejo Nacional Electoral", dice Guanipa en el premonitorio video publicado en su cuenta de Instagram.

Publicidad

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin", se lee en el mensaje, difundido en la cuenta de X del opositor.

Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolas Maduro.



Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin.



A partir de… pic.twitter.com/DvS38DULix — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) May 23, 2025

"A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", agregó el antichavista.

Este viernes el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que Guanipa fue arrestado como parte de un operativo llevado a cabo por organismos de seguridad para desmantelar un supuesto "grupo terrorista" que tenía un plan contra las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo.

Publicidad

El exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder antichavista María Corina Machado, aseguró, en un mensaje difundido después de su detención en Caracas, que está "injustamente preso, pero nunca derrotado".

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin", se lee en el mensaje, difundido en la cuenta de X del opositor.

"A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", agregó el antichavista.

Publicidad

Este viernes el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que Guanipa fue arrestado como parte de un operativo llevado a cabo por organismos de seguridad para desmantelar un supuesto "grupo terrorista" que tenía un plan contra las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo.