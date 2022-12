Policía de Río investiga si carro calcinado con cadáver es del embajador griego

La policía de Rio de Janeiro encontró un carro calcinado con un cadáver en su interior en la misma ciudad de la zona metropolitana donde el lunes desapareció el embajador de Grecia en Brasil, Kyriakos Amiridis, y apura las investigaciones para determinar si se trata del diplomático.



"La información que ahora mismo podemos confirmar es que encontramos un carro en Nova Iguaçu con un cuerpo y está siendo investigado" para verificar si es el mismo en el que viajaba el embajador, dijo a la AFP una fuente de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil de Rio en la Baixada Fluminense, a cargo de las investigaciones.



La fuente no pudo precisar, por el momento, si la matrícula del vehículo corresponde a la del embajador ni tampoco cuándo podrían tener resultados de las pruebas de ADN.



El embajador griego, de 59 años, estaba de vacaciones con su familia en Nova Iguaçu desde el pasado día 21 y tenía previsto volver a Brasilia el 9 de enero.



Pero su mujer, de nacionalidad brasileña, denunció su desaparición el miércoles al no lograr ponerse en contacto con él después de que el lunes en la noche saliera solo del apartamento en un carro alquilado para las vacaciones, según medios locales.



El portal informativo G1 publicó fotos del supuesto carro, encostado debajo de un transitado viaducto en los suburbios del norte de Rio de Janeiro, que tiene zonas de alta criminalidad, y dijo que la policía "sospecha" que el cuerpo es del embajador.



El vehículo, de color blanco, aparece al final de una rampa, totalmente calcinado y con las puertas del conductor y la del posterior izquierda abiertas.



G1 asegura que la matrícula coincide con la del carro alquilado por el embajador, que había sido cónsul en Rio de 2001 a 2004.



Previamente, el gobierno griego dijo en un comunicado que tuvo conocimiento de la desaparición de Amiridis el miércoles y que pidió "la plena movilización de todas las autoridades brasileñas competentes" para que se esclarezca el caso.



Tanto el ministerio de Relaciones Exteriores griego como la embajada en Brasilia "están monitoreando el caso y, en estrecha cooperación con las autoridades brasileñas, están tomando las acciones adecuadas", manifestó la cancillería griega en un comunicado.



La Policía Civil del Estado de Rio de Janeiro, uno de los más violentos de Brasil, instauró "un procedimiento para investigar la desaparición del Embajador".



"No trabajamos con la hipótesis de secuestro", dijo al portal UOL el comisario policial de la Baixada Fluminense Evaristo Pontes, asegurando que, de ser así, los secuestradores ya habrían hecho un contacto con la familia.



El jefe policial aseguró que su Sección de Investigación sobre Desaparecidos dentro de la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense se quedó con el caso porque la Policía Federal consideró que la desaparición de Amiridis no tenía que ver con su función diplomática.



Amiridis, casado y con una hija, es embajador de Grecia en Brasil desde este año, después de haberlo sido en Libia desde 2012.



Sumida en una severa crisis económica, la ciudad que acogió hace unos meses los Juegos Olímpicos vive una fuerte alza en sus ya elevados índices de violencia urbana alimentados por el narcotráfico y la pobreza de gran parte de sus habitantes.