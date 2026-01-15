Por amenaza de bomba a bordo, avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona

Un avión de Turkish Airlines ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que ha activado la actuación de las fuerzas de seguridad, según ha informado la Guardia Civil española.

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, ha desembarcado por su propio pie y se encuentra en una zona segura, ha detallado Protección Civil, que ha activado el plan de emergencia denominado Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto que, según Aena (empresa pública que gestiona las instalaciones), continúa operando con normalidad.

Las Policía Autónoma de Cataluña (Mossos d'Esquadra) están colaborando con el gestor aeroportuario y la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, e incide en que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.

Sembla que aquest avió de Turkish Airlines ha tingut algun problema i ha aterrat d'emergència al Prat. Ara està rodejat de serveis d'emergència apartat de les terminals, però sembla que la operativa segueix. S'ha sentit un soroll molt fort com d'avió de combat també. pic.twitter.com/B0qjKce2G3 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) January 15, 2026

El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 09:22 hora local, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y aterrizó en El Prat, en Barcelona, a las 10:57 hora local, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a lo previsto.



El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se recibió en torno a las 10.00 hora local.

Los Bomberos desplazaron hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también se desplegaron efectivos la policía local de El Prat de Llobregat.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave voló en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa de Cataluña, en el noreste español, antes de proceder al aterrizaje.

