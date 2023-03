Premios Oscar: los momentos más polémicos, virales e incómodos

Este domingo, 12 de marzo, se celebra una nueva gala de los Premios Oscar, que reconocen lo mejor del cine , sus producciones, actores, escenografía, vestuario y todo lo que emociona a los expertos y aficionados de esta gran industria. Aunque el día celebra a los mejores, también es motivo de controversias, escándalos y momentos incomodos.

Algunas de las críticas de los últimos años han sido por la escogencia del presentador central, errores al entregar la estatuilla, chistes pasados de tono o por falta de diversidad e, incluso, por el saboteo de los propios actores.

Estos son los escándalos y momentos incomodos de los Premios Oscar

“La La Land”, el error del sobre en 2017

Uno de los momentos más embarazosos en la historia de los Premios Oscar ocurrió durante la ceremonia de 2017, cuando se anunció que 'La La Land' había ganado el premio a la Mejor Película, pero fue un error. En realidad, 'Moonlight' había ganado.

La confusión en el escenario fue notoria, pues cuando los directores y el elenco subieron a recibir el Oscar y empezaron a dar el discurso de agradecimiento, los organizadores subieron y les avisaron que no eran los ganadores; el incómodo momento se hizo viral en ese entonces.

Este incidente hizo que los organizadores del evento adoptaran medidas extras de seguridad adicionales para evitar que volviera pasar.

Cachetada de Will Smith a Chris Rock

La agresión de Will Smith al comediante y actor Chris Rock marcó para siempre la gala número 83 de los Oscar. Todo pasó cuando Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el premio al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

"¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao", comentó Rock un año después del incidente.

Boicots en 2015

En ese año, varios actores y directores boicotearon los Premios Oscar en protesta por la falta de diversidad en las nominaciones. Esta protesta fue liderada por el director Spike Lee y la actriz Jada Pinkett Smith, quienes no asistieron a la ceremonia. Esto generó un debate sobre la necesidad de una mayor inclusión y diversidad en toda la industria del cine.

Falta de diversidad en los nominados y ganadores

En los últimos años, los premios Oscar han sido criticados por la falta de diversidad en las nominaciones y los ganadores. Por eso, en el 2016, el hashtag #OscarsSoWhite se hizo viral en las redes sociales para denunciar la falta de nominados de orígenes étnicos diversos. En respuesta a las críticas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas adoptó medidas para mejorar la diversidad en sus nominaciones.

Las críticas al presentador en 2019

La elección del presentador de los Premios Oscar siempre ha sido motivo de controversia, pero en 2019, el comediante Kevin Hart se vio envuelto en una polémica por sus comentarios homofóbicos en el pasado. Después de las críticas y la presión pública, Hart renunció como presentador, lo que llevó a la ceremonia a seguir adelante sin un presentador principal.

Polémica del discurso político en 1973

Cuando Marlon Brando ganó el premio a Mejor Actor por su papel en "El Padrino" en 1973, envió a una activista nativa americana llamada Sacheen Littlefeather para rechazar el premio en su nombre y para llamar la atención sobre los derechos de los nativos americanos. Esto provocó una reacción mixta en la audiencia y generó un intenso debate sobre la política y la protesta en los premios.

