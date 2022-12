Preso político venezolano urge a Bachelet interceder para salvar su vida

Vasco Da Costa es uno de los centenares presos políticos en las cárceles venezolanas que requiere atención médica de manera urgente, pues padece de un tumor en el ojo izquierdo y necesita una citología por impresión, un procedimiento que desde hace muchos años no se realiza en el país.

Su hermana, Ana María Da Costa, estuvo protestando por horas frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, a la espera de que la alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pueda mediar en el caso.

“Yo de ella espero todo, espero un informe técnico que hable por sí solo”, dijo.

Sobre la condición de salud de su hermano, Ana María manifestó estar a la espera de que un doctor, amigo de él, le haga la citología por impresión.

“Si no se debe hacer a la antigua, arrancarle el tumor, y después se ve si es benigno o maligno, lo que no se puede esperar es que el tumor crezca tanto que explote, porque si es benigno pierde el ojo, y si es maligno se le expande un cáncer por todo el organismo”, indicó.

Ana María Da Costa recordó que su hermano está detenido por el caso de la operación Gedeón II.

“Pero depende de la mentira que quieras oír, si es la mentira que dijo Reverol (ministro de Interior y Justicia) en la televisión son unos terroristas, si es la mentira que está en el expediente todos son unos instigadores, y los relacionan con Oscar Pérez, y Vasco ni lo conocía”, afirmó.

Sobre la visita de Michelle Bachelet indicó esperar todo. “No tengo razón de queja de ella, para mí es una gran profesional, que tiene un recorrido, y espero un informe técnico que hable por sí solo, y que aparezca la verdad de Venezuela y que ella sea como nuestra vocera ante Naciones Unidas y el mundo”.

Puntualizó en que Bachelet debe comunicarle a Naciones Unidas y al mundo que en Venezuela hay presos políticos y torturados.

“Pues del Gobierno no espero nada, de ellos lo único que he obtenido ha sido golpes, injusticias, allanamientos que representan el robo dentro de mi casa y la tortura a mi hermano”, finalizó.