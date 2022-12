Preveo para el 30 de julio una carnicería en Venezuela: Vicente Fox

El expresidente de México Vicente Fox prevé una “carnicería” en Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro insiste en convocar una Asamblea Constituyente, pese a los resultados de la consulta popular del domingo.



“Preveo para el 30 de julio una carnicería porque la oposición, y tengo el mensaje, y el conocimiento de la determinación de ellos que esa constituyente no se llevará a cabo”, enfatizó Fox.



Agregó que llegó el momento de “dejar las máscaras” y la “diplomacia hipócrita” con Venezuela.



“Hay que dejar a un lado la máscara, sacar la cara y denunciar. Hay que activarnos para que esa masacre cese”, manifestó.



Sobre la declaración de ‘persona no grata’, Fox dijo que si lo dejan ir a Venezuela o no le importa porque lo importante es gozar del cariño del pueblo venezolano.



El exmandatario fue observador de la consulta popular que se llevó a cabo el domingo, junto con Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).



Publicidad