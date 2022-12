Productos falsos o imitaciones llenan mercados de Caracas

Productos de higiene personal y de limpieza del hogar de marcas “raras” o no tradicionales, se comienzan a exhibir y vender cada día más en las calles de Caracas, en puntos de venta improvisados, así como en pequeños locales comerciales del centro y zonas populares en la capital venezolana.

La mayoría son jabones de mano, champú, pasta dental y limpiadores de piso, a precios más bajos que las marcas reconocidas, y también con una menor calidad. Una situación que crece día a día, consecuencia de la crisis social y económica, que no permite a la mayoría de los venezolanos, tener el dinero suficiente y destinarlo para esas compras.

En un recorrido por algunos comercios, los encargados reconocen vender imitaciones de marcas originales, pero a la vez se justifican afirmando que el cliente está en conocimiento.

“La gente los compra igualito, por el precio, y hay unos de buena calidad, y claro que lo saben y compran”, asegura Juan Marín, gerente de uno de estos negocios. Él además detalla que venden champú, detergentes, jabón, “de todo, de limpieza y aseo personal”.

Por su parte Crisaida Toro, quien compró un detergente en un comercio chino, reconoce que lo adquirido no es tan bueno como el original pero que el dinero solo le alcanzaba para eso.

“Si yo estoy comprando esto, y los he comprado antes, no echa ni espuma ni nada, pero por el precio es más económico”, dijo.

Otros venezolanos como José Luis Sánchez, reconoce que el precio es “tentador”, pero que jamás los compraría porque a veces ni tienen ni permiso sanitario.

“Primero se ve que no son originales, segundo me he enterado por las redes sociales que son productos que pueden tener componentes que pueden ser dañinos a la salud, (…) sin son más baratos 30% inclusive pero no tienen un certificado de garantía”, manifestó.

Colgate-Palmolive

Cabe recordar que la empresa Colgate Palmolive emitió un comunicado el pasado 12 de agosto, sobre la comercialización de cremas dentales "fraudulentas" contaminadas en Venezuela.

Aseguraron que las cremas dentales representan un riesgo para la salud por “contaminación microbiológica y ausencia de flúor, identificadas como Colgate sin guardar relación alguna con la marca registrada”.

En el comunicado, Colgate advirtió que los productos no cumplen con los requisitos sanitarios para su comercialización ni con la formulación que garantice una adecuada salud bucal, no obstante, no aclaraban, si el producto sería retirado del mercado, sólo hubo un llamado a no adquirirlos.

