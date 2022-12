Prohíben a Albert Rivera visitar a presos políticos en Venezuela

El líder del partido español Ciudadanos (oposición), Albert Rivera, se vio hoy impedido de visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que se encuentra privado de libertad en su propia casa, acusado de participar en planes para conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Y al retirarse de las puertas de la residencia de Ledezma, el político español intentó visitar al exalcalde de San Cristóbal (oeste) Daniel Ceballos, que también se mantiene en arresto domiciliario en el este de Caracas, un encuentro que tampoco pudo lograr.

"Nos hemos encontrado que en Venezuela, en Caracas, el alcalde electo por los ciudadanos de Caracas no solo es que esté preso, es que está incomunicado, es que no nos dejan verle, es que no nos dejan escucharle, no nos dejan hablar con él y, es más, su régimen no le permite ni que hable", dijo Rivera a periodistas. (Vea también: Albert Rivera habló con Leopoldo López y espera verlo personalmente ).

El político español dijo, a las puertas de la residencia del alcalde, que la familia y los abogados de Ledezma comunicaron de la visita a las autoridades para que la permitieran y se cumplieron con todos los requisitos para que se diera el encuentro pero, lamentablemente, no fue permitida.

"Esto es una muestra más de lo que veníamos denunciando esta mañana en la Asamblea (AN, Parlamento), no hay democracia si los líderes de la oposición o los líderes electos están en la cárcel o en régimen penitenciario", comentó Rivera.

Criticó que algunas personas digan que en Venezuela "hay plena democracia" o que "no hay presos políticos" y "normalidad absoluta".

"He visto algo que no es normal, que no lo había visto en 36 años que tengo y que no me esperaba ver en una democracia, que es no poder ver a una persona habiendo comunicado la visita y una persona que está en régimen penitenciario y una persona que electa por los ciudadanos de Caracas", dijo.

Lamentó el revés y agradeció a la familia de Ledezma que le haya permitido haber hecho la gestión de intentar verle.





"Y me voy triste de aquí pero también con las ganas de volver algún día y conocer al alcalde Ledezma porque creo que muchos ciudadanos se merecen tener a su alcalde otra vez", señaló antes de retirarse para intentar visitar a Ceballos.





Rivera tampoco pudo lograr, por negativa de las autoridades venezolanas, a ver al exalcalde Ceballos que, sin embargo, se asomó a la ventana del edificio ubicado en el este de Caracas y agradeció al político español y a Lilian Tintori, esposa del también encarcelado Leopoldo López, el esfuerzo.





"Libertad para Leopoldo (López) para Ledezma y para todos los presos políticos", alcanzó a gritar Ceballos desde su ventana. (Lea también: Venezuela está en crisis humanitaria, advierte el líder español Albert Rivera ).

Richard Blanco, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, al que pertenece Ledezma, agradeció a Rivera la visita y apuntó que le parece "injusto" que el Gobierno le haya prohibido la entrada "a un hombre de paz y de buena fe que viene a visitar a una persona que está encarcelada (...) injustamente".





Ledezma fue detenido el 19 de febrero de 2015 por presunta conspiración contra el Gobierno y estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, hasta que pasó a situación de arresto domiciliario el 30 de abril por encontrarse convaleciente de una intervención de una "hernia inguinal reproducida".



El alcalde es identificado con el ala radical de la oposición, liderada por Leopoldo López, y fue acusado por la Fiscalía el 7 de abril del año pasado de conspirar contra el Gobierno al apoyar a grupos que presuntamente "pretendían desestabilizar" con acciones violentas.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-La misión de la OEA en Colombia pidió la liberación inmediata de los periodistas desaparecidos en el Catatumbo, si es que están secuestrados.

-Sin mayores avances terminó la reunión de seguimiento a la crisis humanitaria en La Guajira, encabezada por el presidente Santos.

-Por falta de quorum en el Congreso no se votaron dos proyectos prioritarios: el de legalización de la marihuana medicinal y el de regulación de la cirugía estética en Colombia.

-Una menor de dos meses murió y 17 personas más resultaron heridas en un accidente que se presentó en la vía Medellín – Andes, cerca al corregimiento Bolombolo de Venecia, en el suroeste de Antioquia.

-Desde Ginebra, Suiza, el ministro de Salud defendió la nueva política de lucha contra las drogas propuesta por el Gobierno colombiano que contempla tratar el problema del consumo desde la salud pública.

-Con lanzamientos desde el punto penal, Independiente del Valle sigue dando la sorpresa en la Copa Libertadores y se metió a la semifinal de la torneo.

