Propina le salió cara: mesero se quejó porque le dejaron monedas y lo despidieron

Un episodio reciente en un restaurante en Argentina ha generado controversia en redes sociales después de que un mesero llamado Luciano fuera despedido tras expresar su molestia por una propina en monedas.

El momento fue captado por un influencer, quien registró en video la reacción de Luciano al recibir una pequeña gratificación por su labor como mesero.

En el video, que se hizo viral rápidamente, se observa a Luciano manifestando su frustración, lo que provocó diversas reacciones entre los internautas. Sin embargo, la repercusión del incidente fue más allá de las redes sociales, ya que el restaurante decidió tomar la medida drástica de desvincularlo de su puesto.

"Soy mesero hace 17 años y estaba contento con mi trabajo", afirmó Luciano en una entrevista con Mediodía Noticias, donde lamentó el desenlace de la situación.

“Yo no subí el video, el video lo subió Elvis, que es un cliente que después tuve el gusto de conocer. El mozo trabaja como trabajamos todos, 10, 12 horas. Y cuando te toca interactuar a veces con gente que tiene buena onda, al mozo le gusta. Obvio. En el sentido de la mejor onda del mundo. Y el video que se hizo viral, que se hizo conocido, fue entre risas y nos reímos todo el tiempo. Hasta que pasó una semana y me dijeron, ‘te mandaron el telegrama de despido’”, comentó el trabajador.

“Realmente no tengo el argumento en mano de por qué me despiden. Pero no venía haciendo absolutamente nada malo. Y se comentó dentro de lo que quería hacer el laburo con encargados y demás, de que existía la posibilidad de que me desvinculen de la empresa por el contenido del video”, expresó Lucho, que hace 17 años que trabaja de mozo.