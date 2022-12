Putin me dijo que "no se había entrometido" en elecciones de EE.UU.: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le aseguró que "no se había entrometido" en las elecciones que le llevaron al poder.

"Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones", dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói. "Realmente creo que si me dice esto es que lo dice de verdad", añadió.

La relación de Trump con Rusia ha sido polémica desde su llegada al poder, y varias de sus más próximos colaboradores están siendo investigados por su presunta colaboración con el Kremlin.

Los dos presidentes se vieron en Danang, donde se celebraba esta semana la cumbre del foro económico APEC.

Ambos hablaron "dos o tres" veces, dijo Trump a los periodistas.