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Blu Radio  / Mundo  / Qatar confirma avances en conversaciones de Doha entre EE.UU. e Irán

Qatar confirma avances en conversaciones de Doha entre EE.UU. e Irán

El reporte indica que se registraron avances positivos "en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne.

Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán
Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán.
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Mediadores de Qatar y Pakistán se reunieron por separado este miércoles en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán, dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero.

El portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos "en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza.

También, añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará "en el momento más pronto posible" tras concluir los funerales del ayatolá Alí Jamenei, expresidente supremo de Irán.

Las delegaciones no se reunieron entre sí de manera directa, ya que los mediadores transmiten los mensajes entre ambas partes.

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El Memorando de Entendimiento, negociado con mediación de Pakistán, entró en vigor el 18 de junio tras ser firmado electrónicamente por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El encuentro se realizó después de un intercambio de disparos entre ambos países durante el fin de semana.

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El acuerdo del 17 de junio contempla un alto el fuego de 60 días para negociar un acuerdo permanente.

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