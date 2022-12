¡Que pase la presidenta! A Laura Bozzo le ofrecieron lanzarse a la Presidencia de Perú

A la famosa presentadora Laura Bozzo le ofrecieron lanzarse a la Presidencia de Perú, según confirmó ella misma en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el mensaje, un partido político, el cual no mencionó, le hizo el ofrecimiento, el cual rechazó, por el momento.

“Al ver la corrupción que existe en el Perú y luego de la experiencia de tres años de arresto injusto y un juicio fabricado en mi contra, he decidido por el momento no aceptar la invitación para la candidatura, sobre este tema daré una entrevista muy pronto”, escribió la presentadora de 68 años.

Al ver la corrupción que existe en el Peru y luego de la experiencia de tres años de arresto injusto y un juicio fabricado en mi contra, he decidido por el momento no aceptar la invitación para la candidatura, sobre este tema daré una entrevista muy pronto 🤗 https://t.co/XcNPKk0xu0 — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 2, 2019

Previamente Bozzo, radicada desde hace varios años en México, había dicho al portal Infobae que sí está pensando en ingresar a la política y que, de hacerlo, promovería la pena de muerte para los corruptos.

“Lo único que no convendría para que yo saliera a la política es que yo propondría pena de muerte para los corruptos y sería muy radical. Entonces yo no sé hasta qué punto sea tan conveniente alguien tan radical como yo, además la corrupción no está para mí. Yo tengo una vida tranquila”, afirmó.

