¿Qué viene para Puigdemont tras entregarse a las autoridades belgas?

Jacobo Dopico, un estudioso español catedrático acreditado en derecho penal estuvo en Mundo BLU hablando sobre la reciente decisión del exmandatario catalán, Carles Puigemont, de entregarse a las autoridades de Bélgica.



“Ante una decisión de estas características, la decisión de Puigdemont, simplifica la situación y evita problemas mayores. Se trataría de cesar, en cierta medida, su no colaboración con la audiencia nacional”, dijo el experto.



El español afirmó, además, que la negativa de Puigdemont por entregarse a las autoridades españolas se da como una actuación de mediación. “Dentro de los mecanismos de cooperación internas europeas, la capacidad de los estados miembros de rechazar una euroorden es muy limitada, es decir, que Bélgica estará en la capacidad de aplicar su legislación en el acusado, teniendo en cuenta las peticiones del país que lo requiere y aplicarle únicamente las leyes que allí estén contempladas. Las figuras que no estén consignadas, no serán aplicadas”.



Cabe señalar que Puigdemont es acusado por dos temas principalmente. Por un lado, por sedición y rebelión y por el otro, se investiga si ha habido prevaricaciones o desobediencia de orden constitucional, incluso, malversación de fondos por la organización de un referéndum ilegal.



