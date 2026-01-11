En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Quién gobierna en Venezuela tras captura de Maduro? Tajante respuesta de Delcy Rodríguez

¿Quién gobierna en Venezuela tras captura de Maduro? Tajante respuesta de Delcy Rodríguez

El mandatario del país norteamericano indicó el viernes que cancelaba la opción de ese segundo ataque.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad