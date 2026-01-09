En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez dice que la diplomacia será el escenario para el "cara a cara" con EE.UU.

Delcy Rodríguez dice que la diplomacia será el escenario para el "cara a cara" con EE.UU.

Venezuela anunció más temprano el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

