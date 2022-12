Quienes me ayudaron a escapar ni siquiera estaban en Caracas: Ledezma

Desde España, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma se refirió a su escape de Venezuela, la semana pasada, a su futuro y a la crítica situación que hoy vive Venezuela.



“Estoy viviendo en libertad parcial porque cuando uno tiene en la mente al país que nos arrancado y cuando uno tiene en la cabeza una ebullición de angustias (…) no hay libertad absoluta”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Sobre su escape, Ledezma dijo que quienes lo ayudaron no eran personas de su entorno, sino gente que ni siquiera estaba en Caracas.



“Las unidades nada tenían que ver con Caracas. Gente que se toma muy en serio la labor, que es una labor, no de liberar a un hombre, sino de dar una contribución a la lucha que estamos dando por Venezuela”, precisó.



Durante la madrugada de este lunes fueron detenidos Carlos Luna, exjefe de seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Elizabeth Cárdenas exjefa de protocolo, así como la actual Gerente de Finanzas Carmen Andarsia.



Estas tres personas, presuntamente son señaladas de ayudar o colaborar en la huida de Antonio Ledezma el pasado viernes. Información que confirmó Helen Fernández la alcaldesa encargada desde que Ledezma fue detenido en febrero del año 2015.



