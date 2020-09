Quino, el padre de Mafalda, murió a los 88 años en Argentina

El caricaturista y artista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido mundialmente como 'Quino' y creador de la tira cómica Mafalda, falleció a la edad de 88 años. Su deceso se produjo en Buenos Aires, Argentina. La mala noticia la comunicó su editor, Daniel Divinsky.

Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará. — Daniel Divinsky (@DanielDivi1) September 30, 2020

Posteriormente, cuentas dedicadas a Quino, confirmaron la mala nueva.

Lavado Tejón fue llamado 'Quino' desde muy chico, en honor a un tío que fue un notable ilustrador y quien se encargó de mover su sensibilidad hacia el arte gráfico. Con solo 13 años entró en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, plantel que abandonó con la ilusión de crear historietas cómicas, con lo que inició su promisoria carrera que le dio fama mundial.

Sin embargo, los inicios de Quino no fueron sencillos, tras quedar huérfano de padre y madre siendo muy joven, intentó probar suerte en Buenos Aires, donde algunas editoriales, no obstante, le cerraron la puerta.

En 1954, el genio se enganchó con una publicación llamada 'Esto Es', lo que le dio acceso a revistas como TV Guía, entre otras, que permitieron que su gran talento entretuviera a los lectores.

El nacimiento de Mafalda vino en los años 60, inicialmente como una campaña publicitaria para una marca de electrodomésticos. La propuesta no cuajó, pero en manos de Quino quedó un personaje arrasador, que conquistó el mundo con su ternura y espíritu crítico.

"Mafalda nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara, había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta. Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Snoopy. Querían hacer algo muy parecido y regalárselo a los diarios", contó Quino.

"Me quedé dos años con unas diez, doce tiras, hasta que un amigo que trabajaba en una revista, en un semanario que se llamó Primera Plana, me dijo: ¿no tenés algo distinto a las páginas de humor? Le dije mirá, tengo esto, qué te parece. Y lo empezaron a publicar. Me encontré que estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía, porque en 12 tiras no te da para conocer el personaje", relat´ó el artista gráfico.

En dicha publicación, Mafalda estuvo durante seis meses. Luego, otro diario se interesó por la tira cómica y se desencadenó un conflicto por la propiedad de la creación. Luego pasó al diario El Mundo, donde el personaje encontró su madurez y su total proyección.

Como Mafalda, Quino fue un declarado amante de la libertad, aunque sufrió la censura desde sus primeros trazos.

"En Argentina debí autocensurarme porque cuando empecé a dibujar en Buenos Aires me dijeron claramente 'nada de militares, nada de religión, nada de sexo'. Y entonces, yo hablaba de todo eso pero de otra manera", rememoró alguna vez.

Cuando Mafalda llegó a España, durante la dictadura franquista, "salía con una banda que decía 'sólo para adultos' y también fue censurada en Bolivia, Chile y Brasil", recordó alguna vez.

Quino dibujó tiras cómicas de Mafalda hasta 1973, pero la trascendencia del personaje se mantiene vigente casi 50 años después.

Tras el golpe de Estado en 1976 en Argentina, Quino se marchó primero a Italia y luego a España, su segundo hogar.

En 2014, el artista ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en reconocimiento a su trabajo, trayectoria e influencia.