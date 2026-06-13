Reconocida escritora acusa a hospital de retrasar investigación por muerte de su hijo de 21 meses

La reconocida novelista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie acusó el sábado a un hospital de Lagos de intentar obstruir la investigación por la muerte de su hijo de 21 meses en ese centro hace seis meses.

Nkanu Nnamdi murió el 7 de enero en el Hospital Multiespecialista Euracare, donde fue llevado para realizarse varias pruebas diagnósticas, incluida una resonancia magnética, antes de viajar a Estados Unidos para recibir atención especializada.

La publicación en el perfil de Instagram de la escritora fue su primer pronunciamiento desde la muerte de su hijo.

Adichie, que vive en Estados Unidos pero estaba en Nigeria para Navidad, hizo pública una carta que escribió al hospital, fechada el 16 de abril.



En ella, acusó a Euracare de "recurrir a tácticas dilatorias".

"Fue Euracare la que primero solicitó una investigación judicial en enero, al asegurar que la muerte de nuestro hijo fue demorada y que una investigación era de su interés por los 'rumores de negligencia'", escribió la autora.

Según la autora, el director médico le habría dicho que el anestesiólogo había administrado a su hijo "'mucho propofol'" para sedarlo durante la resonancia, lo que causó un "paro respiratorio y cardíaco".

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Adichie dijo que el hospital había emitido un certificado de defunción en el que se afirmaba que su hijo había muerto de meningitis. Previamente, el hospital había negado cualquier irregularidad.