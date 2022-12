Reconocido actor mexicano pasó de galán a indigente por culpa de su esposa

El galán Carlos Peniche, con una larga trayectoria en la televisión mexicana, ahora vive en condición de calle. Así lo reveló un medio de ese país tras encontrarlo dormido en un callejón ubicado en una colonia al sur de Ciudad de México.

"Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas. Mi mamá está en Los cabos, mi tío Arturo en Miami; mi tío Flavio en Estados Unidos también. ¡Todos están perdidos!", manifestó el actor.

Publicidad

Le puede interesar: Pareja de adultos mayores baila reguetón en Miami y su video se vuelve viral.

Indicó que se alimenta con la ayuda de los vecinos del sector y que su único contacto con el mundo es a través de las redes sociales, a las que accede cuando reúne suficiente dinero para ir a un café internet.

Peniche viene de una dinastía artística y dijo que sus familias no conocen la situación que atraviesa. Es hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino del actor Arturo Peniche.