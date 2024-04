Relojes de Dina Boluarte equivalen a cuatro sueldos presidenciales: periodista sobre investigación

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.

El recurso, que fue presentado por un abogado identificado como Marcos Riveros, fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la gobernante al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima.

En el documento, difundido por medios locales, la gobernante señaló que Riveros no es parte de su defensa legal y no ha sido autorizado para presentar ese recurso.

"En mi calidad de supuesta 'beneficiaria' del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo", enfatizó.

Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de estas.

Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había realizado de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el periodista Marco Sifuentes, quien destapó el escándalo, contó que lo que hoy el país exige son respuestas concretas sobre cómo esos relojes de lujo llegaron al poder de Boluarte, pues son sumamente costos y no hay justificación de una compra hecha por ella misma.

“Hay que decir que cada uno de los relojes equivale a cuatro sueldos presidenciales por lo cual, esa aparición llama la atención y, de hecho, nosotros periodísticamente eso es lo que hemos plantado, simplemente la pregunta ¿de dónde han salido esos relojes si la señora no tiene cómo justificarlos? Puede ser un regalo, pero si es así quién se lo dio, porque claramente sería problemático si fue un empresario por contratos con el Gobierno, por ejemplo”, detalló.

“Ella ya mintió porque dijo que esos relojes los compró con su sueldo, dijo que son de antaño y está demostrado que, ni los compró porque no es clienta del distribuidor oficial, y está comprobado que ni son de antaño porque el único que tiene un certificado es del año pasado”, puntualizó el periodista.

En respuesta a la gobernante, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y, por tanto, descartó que la intervención haya sido "ilegítima, inconstitucional y abusiva".

También aseguró que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.