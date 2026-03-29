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Blu Radio  / Mundo  / Revelan el primer mensaje que envió Maduro desde prisión en Estados Unidos

Revelan el primer mensaje que envió Maduro desde prisión en Estados Unidos

Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día. Se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos.

Nicolás Maduro esposado tras su captura
Nicolás Maduro esposado tras su captura.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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