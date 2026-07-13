Revelan el último mensaje que envió joven de 17 años antes de ser hallada sin vida dentro de maleta

La muerte de la adolescente tailandesa Thunchanok Donhomla, de 17 años, ha causado conmoción en Tailandia luego de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una maleta negra. Por el crimen fue detenido el ciudadano australiano Simon Peter Carman, de 45 años, quien terminó confesando el asesinato tras ser confrontado con las pruebas recopiladas por las autoridades.

Según la investigación, la joven conoció a Carman en las afueras de un bar de la ciudad de Pattaya y aceptó acompañarlo hasta su apartamento. De acuerdo con medios locales, ambos habían acordado un encuentro por el que el hombre pagaría dinero.

Antes de ingresar al inmueble, la adolescente mantuvo contacto con sus amigas. Ya dentro del apartamento, envió un mensaje a través de la aplicación Line que se convertiría en la última comunicación conocida antes de su muerte.

"He llegado a su apartamento. La habitación está hecha un desastre", escribió la joven.



Las autoridades indicaron que ese mensaje también informaba que la joven permanecería allí durante la madrugada. Poco después, perdió todo contacto con sus conocidas.

De acuerdo con la Policía de Pattaya, la adolescente murió por estrangulamiento. Posteriormente, el cuerpo fue introducido en una maleta negra y parcialmente cubierto con la misma ropa que vestía cuando fue captada por las cámaras de seguridad ingresando al edificio junto al australiano.

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La investigación también reveló que, tras cometer el crimen, Carman continuó con su rutina durante varios días. Fue visto desayunando, lavando ropa, realizando compras e incluso adquiriendo un boleto de avión para regresar a Australia.

Sin embargo, los investigadores lograron seguir sus movimientos mediante cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban al sospechoso arrastrando la maleta, cargándola en la parte trasera de su motocicleta y alejándose durante varios minutos antes de regresar sin ella.