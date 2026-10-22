Revelan escalofriantes detalles del crimen de niña de 7 años a manos de su tía y la pareja

Un tribunal de República Dominicana condenó a 30 años de cárcel a una pareja acusada de torturar y asesinar a una niña de siete años en Santo Domingo, informó este jueves el Ministerio Público.

La sentencia fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que encontró a Yokeiry Coronado De La Cruz -tía de la niña- y a su pareja, Jeider Montero Medina, culpables del crimen, que fue perpetrado el 16 de agosto de 2025 y causó conmoción en el país.

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Además de la pena de prisión, Coronado y Montero tendrán que pagar una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos (unos 82.000 dólares) a la madre de la víctima, constituida en parte civil del proceso, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

#ElNuevoDiarioRD | ⚖️🚨 El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a cada uno de los esposos Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, para un total de 60 años, por la muerte de una niña de siete años víctima de tortura en Los… pic.twitter.com/BZKvhd7GJr — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) October 22, 2026

El Ministerio Público sustentó la petición de la condena a 30 años de cárcel para la pareja "en los maltratos reiterados que sufrió la niña y en las pruebas incorporadas durante el juicio, las cuales permitieron establecer que las lesiones no correspondían a un episodio aislado sino que evidenciaban un patrón de maltrato prolongado, que culminó con la muerte de la infante".



Según la investigación del caso, "la niña se encontraba bajo el cuidado de los procesados" pero durante julio y agosto de 2025 la tía "incurrió en actos de maltrato contra la niña, mientras que Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció".

El 16 de agosto de 2025, Coronado pidió ayuda a familiares porque la menor estaba convulsionando, y estos llamaron a los servicios de emergencia que poco pudieron hacer.

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Posteriormente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento "y documentó los hallazgos relacionados con el maltrato reiterado, conforme al acta de levantamiento de cadáver", por lo que se ordenó el arresto de la pareja, agregó la información.

Durante el juicio, la médica forense Yudelin Villanueva aseguró que la niña tenía un cuadro de "síndrome del niño maltratado", en tanto que el tribunal calificó las lesiones constatadas como "groseras y abusivas".

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Entre las pruebas aportadas al proceso están fotografías que muestran quemaduras en las uñas y las palmas de las manos de la menor, que la presidenta del tribunal, Yissell Soto, calificó de "espeluznantes".