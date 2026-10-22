En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bombardeo contra ELN
Eva Ferrer
Luis Díaz
Las 48 mujeres
Alejandro Ordóñez
Presupuesto 2027

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet

Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet

El terremoto tuvo una profundidad de 18 kilómetros, un dato relevante para evaluar las características del evento sísmico y sus posibles efectos en la superficie.

Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet
Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet
Foto: Google
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Un sismo de magnitud 7,0 fue registrado este jueves 22 de octubre de 2026 en China, a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:33 a. m., hora de Colombia (UTC-5), en las coordenadas 32,381° de latitud norte y 93,780° de longitud este.

Últimas noticias

Asesinato de niña de 7 años a manos de su tía y la pareja en República Dominicana
Mundo

Revelan escalofriantes detalles del crimen de niña de 7 años a manos de su tía y la pareja

venezuela.jpg
Mundo

Oposición venezolana vuelve a las calles para exigir elecciones y el retorno de María Corina Machado

Publicidad

El organismo indicó que el terremoto tuvo una profundidad de 18 kilómetros, un dato relevante para evaluar las características del evento sísmico y sus posibles efectos en la superficie.

Magnitud y ubicación del terremoto en China

El epicentro fue localizado en una zona situada a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, en territorio chino. La magnitud reportada fue de 7,0, correspondiente a un terremoto de gran intensidad.

El mapa de agitación del USGS muestra una intensidad estimada de VIII en la escala de intensidad de Mercalli modificada para las zonas señaladas por el organismo. Esta categoría corresponde a sacudidas severas y puede asociarse con daños en edificaciones, aunque los efectos dependen de las condiciones locales y de las características de las construcciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Terremoto hoy

China

Publicidad

Publicidad

Publicidad