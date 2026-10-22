Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet

Un sismo de magnitud 7,0 fue registrado este jueves 22 de octubre de 2026 en China, a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:33 a. m., hora de Colombia (UTC-5), en las coordenadas 32,381° de latitud norte y 93,780° de longitud este.

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El organismo indicó que el terremoto tuvo una profundidad de 18 kilómetros, un dato relevante para evaluar las características del evento sísmico y sus posibles efectos en la superficie.

Magnitud y ubicación del terremoto en China

El epicentro fue localizado en una zona situada a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, en territorio chino. La magnitud reportada fue de 7,0, correspondiente a un terremoto de gran intensidad.



El mapa de agitación del USGS muestra una intensidad estimada de VIII en la escala de intensidad de Mercalli modificada para las zonas señaladas por el organismo. Esta categoría corresponde a sacudidas severas y puede asociarse con daños en edificaciones, aunque los efectos dependen de las condiciones locales y de las características de las construcciones.