Oposición venezolana vuelve a las calles para exigir elecciones y el retorno de María Corina Machado

La oposición venezolana, bajo la convocatoria del partido Vente Venezuela (VV), lleva a cabo este jueves una jornada de movilizaciones en las principales capitales del país, teniendo como punto de encuentro en Caracas la céntrica Plaza Venezuela a partir de las 4:00 p.m. (hora local). La jornada de protesta se articula en torno a tres exigencias fundamentales: la fijación urgente de un cronograma electoral para comicios presidenciales, la liberación real de los presos políticos y las garantías para el retorno seguro a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado.

La movilización, calificada por la dirigencia opositora como una iniciativa pacífica e "histórica", se desarrolla en un clima de profunda desconfianza hacia las mesas de negociación y en medio de una maniobra del oficialismo para ocupar el espacio público mediante una marcha paralela a escasas cuadras del punto opositor.

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Exigencia de cronograma electoral y rechazo a las dilaciones

El coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviares, remarcó la urgencia de atender la demanda popular de cambio frente al deterioro acelerado de las condiciones socioeconómicas. Alviares denunció que las recientes mesas de diálogo sobre la transición han aplazado las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

Al referirse a las propuestas surgidas en las negociaciones para posponer los comicios presidenciales hasta finales de 2027 o 2028, Alviares fustigó duramente el ritmo del proceso: "Esa mesa de negociación se está convirtiendo en un taburete de acatamiento y de subordinación a los intereses del régimen. El régimen quiere tiempo y esta mesa de negociación se lo está dando". En ese sentido, la oposición insiste en la conformación inmediata de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la fijación de una fecha cercana —evaluando opciones como la propuesta del senador estadounidense Bernie Moreno para efectuar votaciones en un lapso de seis meses—. En palabras de Alviares: "La gente lo que quiere es una elección de carácter presidencial para que inicie una verdadera fase de transición".



El dirigente sustentó el reclamo en la crisis humanitaria e institucional que golpea al país. Aunque han sido liberados algunos detenidos, Alviares detalló que aún permanecen más de 350 presos políticos, más de 15 personas enjuiciadas y cerca de 10.000 procesados. A este cuadro se suman las fallas crónicas en los servicios públicos, con racionamientos eléctricos en el interior del país que se extienden entre 7 y 8 horas diarias.

El liderazgo de María Corina Machado y las reformas institucionales

Otro eje central de la manifestación es el reclamo para que se permita el regreso al territorio nacional de María Corina Machado, quien permanece fuera del país (en Panamá) desde diciembre del año pasado. Desde Vente Venezuela sostienen que el retorno de Machado es clave para consolidar la unidad y agilizar el proceso de transición democrática. "Eso es lo que más quisiéramos nosotros, que María Corina esté aquí. Es su lugar, es su deseo y además es el compromiso con el pueblo venezolano para construir un gran acuerdo de unidad nacional", afirmó Alviares.

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Ante los argumentos que señalan que el desmantelamiento de la estructura institucional del chavismo requiere varios años, la dirigencia opositora defiende que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, el ajuste de leyes y la elección del CNE pueden ejecutarse de manera simultánea sin postergar el derecho al voto. Asimismo, cuestionan la continuidad en el poder de figuras como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, a quienes responsabilizan de mantener el aparato represivo y la falta de gobernanza.

Tensión logística y la estrategia de contramarchas del oficialismo

La manifestación opositora en la capital se planteó como una concentración pacífica en Plaza Venezuela con el fin de evitar enfrentamientos en la vía pública. No obstante, poco después de la convocatoria opositora, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció una movilización del chavismo a las 2:00 p.m. desde el Paseo de la Resistencia Indígena —situado a escasa distancia de Plaza Venezuela— bajo la premisa de conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

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Esta estrategia de contraprogramación de marchas en fechas y puntos coincidentes ya fue empleada la semana anterior ante las protestas sindicales del sector salud encabezadas por Mauro Zambrano. Frente al riesgo de roces en las calles, Alviares enfatizó el carácter pacífico del movimiento opositor: "Nosotros somos pacíficos, somos democráticos. La hegemonía del odio, del resentimiento es del lado de ellos y nosotros no vamos a caer en la tentación de entrar en un conflicto que nos parece innecesario".

De esta manera, la jornada de hoy marca un nuevo hito en el pulso por el espacio público en Venezuela, donde la sociedad civil busca reafirmar por la vía ciudadana su exigencia de elecciones transparentes y certezas sobre el futuro democrático del país.

Escuche aquí la entrevista: