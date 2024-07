Revelan la causa de muerte de la cantante Sinéad O'Connor: su cuerpo estaba en su casa

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció el pasado año a los 56 años de edad en Londres como consecuencia del agravamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, según reveló este lunes el diario Irish Independent.

La artista dublinesa fue hallada muerta el 26 de julio en un domicilio del sur de la capital británica, ciudad a la que se había trasladado a vivir ese mes desde su Irlanda natal.

Seis meses después, un juez forense del Reino Unido informó de que O'Connor falleció debido a "causas naturales", pero no dio más detalles al respecto.

Esta instancia judicial ya explicó al poco del suceso que llevaría a cabo una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte, después de que la Policía metropolitana (MET) confirmara entonces que no se consideraba "sospechosa".

El Irish Independent precisó ahora que, de acuerdo con el certificado de defunción, la cantante padeció una "exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del asma bronquial, junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior".

Este medio agregó que John Reynolds, exmarido de O'Connor, "registró formalmente" el fallecimiento el pasado miércoles en Londres.

Trayectoria de

Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor, nacida el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda, fue una de las figuras más influyentes y controvertidas de la música contemporánea. Desde muy joven, O'Connor mostró un talento excepcional para la música, lo que la llevó a unirse a la banda Ton Ton Macoute en la década de 1980. Su voz única y su presencia escénica pronto llamaron la atención de la industria musical.

En 1987, O'Connor lanzó su álbum debut, The Lion and the Cobra, que recibió aclamación crítica y la estableció como una nueva fuerza en el rock alternativo. Sin embargo, fue su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven't Got (1990), el que catapultó su carrera. El sencillo "Nothing Compares 2 U", escrito por Prince, se convirtió en un éxito mundial y la consolidó como una estrella internacional.