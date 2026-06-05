Revelan la última carta que escribió menor de 14 años horas antes de ser asesinada

Nuevos detalles han salido a la luz en medio de la investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada muerta en la provincia de Córdoba, Argentina, tras permanecer desaparecida desde el pasado 23 de mayo.

En las últimas horas, la familia de la menor reveló la existencia de una carta escrita por la joven poco antes de su muerte, documento que ya fue incorporado al expediente judicial y que podría aportar elementos clave sobre el contexto de vulnerabilidad que rodeaba a la víctima.

El hallazgo fue dado a conocer por Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina, quien explicó que el manuscrito apareció mientras él y su esposa organizaban algunas pertenencias de la adolescente en su habitación. Según relató, encontraron el escrito durante la mañana del miércoles y decidieron entregarlo de inmediato a las autoridades para que fuera analizado por los investigadores.

Agostina Vega. Foto: Redes sociales

De acuerdo con el testimonio de Heredia, la carta estaba dirigida al padre de la menor, Gabriel Vega, e incluía fuertes cuestionamientos relacionados con presuntos episodios de maltrato que, según la familia, la joven habría sufrido durante años.



Aunque el contenido completo permanece bajo reserva judicial, trascendieron algunos fragmentos que han generado conmoción. Entre ellos, una pregunta que Agostina habría escrito de forma directa a su progenitor: “¿Por qué la maltrató toda la vida?”. Según su abuelo, la adolescente también hizo referencia a situaciones de violencia física y psicológica ocurridas en el pasado e incluso mencionó una supuesta agresión que habría sufrido tiempo atrás.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que la joven no firmó la carta con su apellido paterno. En cambio, decidió identificarse como “Agostina Heredia”, utilizando únicamente el apellido de su familia materna. Este detalle ya es objeto de análisis por parte de los peritos que trabajan en el caso.

La documentación fue entregada formalmente al fiscal de Instrucción Raúl Garzón, quien ordenó su incorporación al expediente para determinar su relevancia dentro de la investigación. Para los familiares de la víctima, el escrito constituye un testimonio de los problemas que la adolescente enfrentaba antes de su muerte y representa una especie de desahogo personal.

Apareció el cuerpo de Agostina Vega. Foto: Redes sociales

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El hallazgo se conoce mientras avanzan las pesquisas por el crimen de la menor. Las autoridades tienen como principal sospechoso a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años y expareja de la madre de Agostina. Según la investigación, la adolescente salió de su vivienda el 23 de mayo y se dirigió a una vivienda ubicada en el barrio Cofico, donde fue vista por última vez.

Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al inmueble y la Fiscalía sostiene que el homicidio habría ocurrido entre la noche de ese día y la madrugada siguiente. Además, los investigadores analizan si la menor pudo haber sido drogada antes de ser asesinada.

Barrelier enfrenta una imputación por homicidio agravado por violencia de género, delito que contempla la prisión perpetua en Argentina. Entretanto, la carta hallada por la familia se suma al conjunto de pruebas que buscan reconstruir los últimos días de vida de Agostina y comprender las circunstancias personales que marcaron su historia antes del trágico desenlace.