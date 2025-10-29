Revelan video del avión que quedó atrapado en el ojo del huracán Melissa

El Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos difundió un impresionante video capturado desde el interior del avión que quedó “atrapado” en el ojo del huracán Melissa. Las imágenes, que muestran el fenómeno conocido como “dientes de sierra”, se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la intensidad de las turbulencias registradas durante el vuelo.

De acuerdo con el teniente coronel Jeremy Dehart, oficial meteorológico del 53 Escuadrón de Reconocimiento, la aeronave se adentró en el ojo del ciclón la mañana del martes 28 de octubre y permaneció allí por cerca de 30 minutos, sobrevolando en círculos mientras buscaba una salida segura. Durante ese tiempo, los tripulantes reportaron que toda la pared del ojo estaba iluminada por relámpagos y que el avión enfrentó fuertes sacudidas provocadas por violentas variaciones de viento.

El fenómeno denominado “dientes de sierra”, explicó Dehart, solo se presenta en huracanes de gran intensidad y hace referencia a los bruscos cambios de velocidad del viento, temperatura y presión atmosférica en la zona central del ciclón. Al graficarse, estas variaciones adoptan un patrón similar al filo de una sierra, lo que da nombre al fenómeno.

Según el reporte oficial, los miembros del escuadrón TEAL 76 experimentaron turbulencias tan severas que el avión se movió verticalmente entre 600 y 700 pies en menos de un minuto. Además, se registró una presión atmosférica mínima de 893 milibares, una de las más bajas medidas hasta ahora en el huracán Melissa.



En el video difundido por la Fuerza Aérea se observan las sacudidas extremas dentro de la cabina, que hicieron caer equipos y objetos de los estantes, mientras los especialistas mantenían la calma para continuar sus labores de monitoreo. Pese a la gravedad del episodio, la tripulación logró regresar sin contratiempos a la base de operaciones en Curazao.

No obstante, por protocolo de seguridad, se informó que la aeronave será sometida a una revisión exhaustiva, ya que estuvo expuesta a fuerzas superiores a las previstas durante misiones de reconocimiento.

