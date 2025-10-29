Duro relato de una cubana tras el paso del huracán Melissa: "No tenemos techo ni comida"

El paso del huracán Melissa, ahora degradado a un ciclón de categoría 2 con vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, ha provocado graves daños en el oriente de Cuba, dejando a su paso inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

La magnitud del desastre se refleja en los testimonios de los habitantes de la zona. Elsa Listy, residente de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, relató para Blu Radio que su vivienda quedó completamente destruida y que se vio obligada a refugiarse en la casa de un vecino.

“En este momento estamos siendo afectados varios vecinos por el paso del huracán Melissa. La comisión del Gobierno y la Defensa Civil todavía no ha llegado para evaluar los daños”, denunció la mujer.

Desplazamiento del huracán 'Melissa'. Imagen satelital

Listy añadió que las condiciones son críticas: “Estamos sin techo, todas las camas y la ropa están mojadas, no tenemos electricidad ni alimentos”.



Aunque Melissa continúa desplazándose hacia las Bahamas, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene alertas vigentes para varias provincias del oriente cubano, donde se prevén acumulaciones de lluvia de hasta 63 centímetros en zonas montañosas. Estas precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que, según el organismo, “ponen en peligro la vida”.

Por su parte, el ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró este miércoles al país como “zona catastrófica” debido a los estragos ocasionados por el huracán Melissa, mientras el fenómeno se aleja gradualmente del Caribe.

Este es el video