Rifle presuntamente usado en asesinato de Kirk sería un Mauser de caza de origen militar

El arma presuntamente utilizada en el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, identificado por los medios como un Mauser de calibre .30-06, es un rifle de cerrojo utilizado habitualmente por los cazadores y con un origen militar.

Según la armería Blackrecon, ese calibre es uno de los más "emblemáticos y longevos" en la historia de las armas y una elección "confiable" en campos de batalla, cacerías y deportes de tiro por su versatilidad y potencia.

Conpactum, dedicada a la compra y venta de armas de segunda mano, apunta que ese calibre de munición fue desarrollado en 1906 por el Ejército de Estados Unidos como reemplazo del calibre .30-03 y ha sido utilizado desde entonces en una gran variedad de armas, que incluyen rifles de caza y de combate.

Las autoridades no han identificado públicamente todavía el arma con el que el miércoles se disparó y mató a Kirk en un acto al aire libre en un campus universitario de Utah.

El Departamento de Seguridad Pública de ese estado solo precisa en su último boletín sobre la investigación que está analizando el arma recuperada en una zona boscosa donde el tirador había huido, y tampoco ha confirmado la autenticidad de las fotos sobre la misma.

La marca Mauser, que algunos medios han avanzado, fue fundada en el siglo XIX por los alemanes Wilhelm y Peter Paul Mauser en Oberndorf.

La plataforma Conpactum añade que desde la década de 1870 su línea de fusiles de cerrojo y pistolas semiautomática se produjo para las fuerzas armadas alemanas. Sus diseños, no obstante, también se exportaron a otros países tanto para armas de fuego militares como deportivas y civiles.

La armería Villaplana precisa en su web que Mauser alcanzó la fama mundial en 1898 con el lanzamiento del Mauser 98, un rifle de referencia entre ejércitos y "símbolo de la caza africana durante el siglo XX".

El asesino de Kirk disparó desde un tejado de uno de los edificios de la Universidad de Utah Valley. El FBI ha difundido imágenes en las que se ven al sospechoso saltando desde el tejado del mismo para luego escapar.