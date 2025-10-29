Robaron al padre Chucho en Ecuador: "Vi las balas de frente, Dios nos ayudó"

El sacerdote colombiano conocido como el padre Chucho vivió momentos de terror en Ecuador tras ser víctima de un asalto a mano armada mientras se desplazaba por carretera entre Guayaquil y Quevedo.

El religioso había sido invitado por una comunidad católica del vecino país para participar en una jornada de oración, pero el trayecto terminó convirtiéndose en una experiencia que él mismo describió como “la peor de su vida”.

De acuerdo con su testimonio, compartido con Blu Radio, el ataque ocurrió cuando varios delincuentes interceptaron la camioneta en la que viajaba junto a otro sacerdote y el conductor. Los asaltantes, que se movilizaban en otro vehículo, cerraron su paso y comenzaron a disparar.

“Pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas de delincuencia que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó. Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos con la ayuda de Dios salir”, relató el padre Chucho.



El conductor, reaccionando de manera rápida, logró hacer una maniobra para escapar del ataque. Según contó, los hombres armados los persiguieron por varios minutos, pero finalmente consiguieron huir y regresar hacia Guayaquil.

“Por el tramo ya cerca de llegar al empalme, a unos 20 o 30 minutos máximo de Quevedo, ahí es que interceptan al vehículo que iba delante de nosotros y comenzaron a disparar contra nosotros. Por la gracia de Dios pudimos hacer una maniobra rápida, darnos la vuelta y regresar hasta el peaje más próximo”, narró el conductor.

La zona donde ocurrió el hecho, conocida como Balzar, se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos de esa vía. Habitantes y conductores han denunciado en repetidas ocasiones que allí operan bandas que roban, secuestran y extorsionan a quienes transitan entre Guayaquil y Quevedo.

Tras el ataque, las autoridades ecuatorianas escoltaron al padre Chucho y a sus acompañantes hasta Guayaquil, desde donde tomaron un vuelo de regreso a Colombia hacia las dos de la madrugada. Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido, aunque el sacerdote aseguró que desconoce si otros automóviles que estaban cerca en ese momento también fueron atacados.

“Quiero regresar, quiero seguir llevando la palabra de Dios, pero con más seguridad”, afirmó el sacerdote.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche: