"Rusia no va a aceptar un alto al fuego con Ucrania": embajador García-Valdecasas

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó este jueves que Ucrania "está lista para llegar a un acuerdo" que ponga fin a la ofensiva rusa y reiteró que, de haber estado él en el poder, esa guerra nunca habría tenido lugar.

El líder republicano se pronunció en una conexión telemática con el Foro Económico de Davos (Suiza), donde le preguntaron si para cuando vaya el año que viene en persona ya se habrá alcanzado la paz sobre ese conflicto iniciado en febrero de 2022.

"Se lo van a tener que preguntar a Rusia, Ucrania está lista para llegar a un acuerdo", dijo Trump, que inició el lunes su segundo mandato, tras el de 2017-2021.

Trump dijo que cuando él estuvo al mando "sabía que (Ucrania) era la niña de los ojos" del presidente ruso, Vladímir Putin, "pero también que no había manera de que él entrara". "Cuando me fui, pasaron cosas malas, estupideces por todas partes y se acabó con lo que hay ahora", recalcó.

Sin embargo, para Ignacio García-Valdecasas, exjefe adjunto de misión de la Embajada de España en Moscú, es casi imposible que Rusia acepte un cese al fuego.

"Lo que sí puedo decirle a la audiencia de Blu Radio es que Rusia no va a aceptar en ningún caso en ningún momento un alto al fuego. ¿Por qué? Porque Rusia no se fía de nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los países de la OTAN. Rusia no se fía de los países de la OTAN, especialmente de Estados Unidos, porque se le ha estado engañando prácticamente desde el principio, desde principios de este siglo XXI", dijo en Mañanas 10 AM.

García-Valdecasas reiteró que para acabar con la guerra la negociación será entre Rusia y Estados Unidos, pues Ucrania solo es una pieza en el proceso.

"Rusia no va a aceptar un alto el fuego. Rusia va a aceptar una paz definitiva y no una paz definitiva solo con Ucrania, sino una paz definitiva, un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. (…) Tiene que haber un acuerdo global entre Rusia y Estados Unidos, fundamentalmente. Y una de esas piezas va a ser la neutralidad ucraniana. Va a ser Ucrania y qué parte del territorio ucraniano va a quedar definitivamente bajo el control de Rusia", agregó.