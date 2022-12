Salida de Ledezma es un hito de esperanza para venezolanos: Mitzy Capriles

El alcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma llegó este sábado a España donde se reunió con el presidente Mariano Rajoy en busca de una salida democrática para Venezuela, que "necesariamente" ha de pasar por la liberación de los presos "políticos" y la convocatoria de comicios.



Su esposa Mitzy Capriles habló para El Radar de BLU Radio en donde contó el porqué de la salida de su esposo del vecino país y lo que vendrá ahora para Venezuela.



“La salida de Antonio Ledezma significa un hito de esperanza para los venezolanos que no queremos perder la fe en que nuestro país es recuperable y que desde afuera podemos hacer mucho por Venezuela”, dijo Mitzy quien agregó que “Antonio no va a ser salvador de nada, será una persona más que buscará salidas”.



Le puede itneresar: Antonio Ledezma se reunió con Rajoy en Madrid tras su escape de Venezuela.



Este sábado en Madrid, Ledezma se reunió, además, con el expresidente Andrés Pastrana quien dijo que para que Ledezma escapara tuvo que haber ayuda de la Guardia Bolivariana; incluso se ha rumorado también que la salida de Ledezma fue gracias a un acuerdo con Maduro, frente a lo que Mitzy respondió que no era cierto.



“Pretender decir que Antonio sale producto de haber hablado con Maduro son afirmaciones sin pruebas, ¿cuánto no daría Maduro por tener esas pruebas?”, increpó la esposa de Ledezma explicando las causas de su salida de Venezuela.



“Para que él se fuera, tuvo que haber una gran desesperación de ver que no se estaba actuando ni haciendo las cosas como se debía, que, bajo la premisa de diálogos, no se avanzaba, que una parte de la oposición se prestó para ilegitimar un consejo nacional electoral, porque se torcieron demasiadas cosas en el camino”, afirmó.



Finalmente, Mitzy dijo que el pensamiento de Ledezma es retomar sin complejos el poder analizar y hablar sobre lo que se quiere lograr en el país.



