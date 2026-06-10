Se conocen nuevas imágenes de la caída de "spidercam" durante amistoso entre Hungría y Kazajistán

A medida que se acerca el inicio del Mundial de Fútbol 2026, los estadios y las transmisiones deportivas afinan todos los detalles para ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados.

Entre las tecnologías más usadas en los eventos futbolísticos se encuentran las cámaras aéreas o también conocidas como "spidercam", sistemas suspendidos por cables que permiten captar imágenes panorámicas y seguir las jugadas desde distintos ángulos dentro del terreno de juego.

Sin embargo, uno de estos dispositivos fue protagonista de un incidente durante el partido amistoso entre Hungría y Kazajistán, un hecho que quedó registrado en video y que ahora vuelve a llamar la atención tras la difusión de nuevas imágenes.

Nuevas imágenes de la caída de una "spidercam" durante amistoso

Los recientes videos revelan con mayor detalle los instantes previos al accidente. En las imágenes se observa cómo la cámara aérea comenzó a desprender humo desde su parte superior mientras se desplazaba sobre el estadio.

Segundos después, el sistema presentó una aparente falla que habría afectado uno de los cables que sostenían el equipo. Como consecuencia, la Spidercam terminó desplomándose desde una altura superior a los 20 metros y cayó directamente sobre el terreno de juego.

El momento generó preocupación debido a que el dispositivo impactó a pocos centímetros de un camarógrafo que se encontraba trabajando cerca de la zona. De acuerdo con las imágenes, el operador logró evitar ser alcanzado por la estructura por muy poco.

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Un jugador alertó a los demás futbolistas

Tras el desplome de la cámara, varios de los presentes reaccionaron de inmediato ante la situación, pues el equipo cayó dentro del área de juego, muy cerca de una de las líneas laterales, y uno de los jugadores advirtió rápidamente a sus compañeros sobre lo ocurrido para evitar que alguien resultara afectado.

🚨 Nuevas imágenes del momento en que una cámara aérea tipo "Spidercam" se desplomó desde más de 20 metros de altura durante el amistoso entre Hungría y Kazajistán.



La cámara comenzó a desprender humo en el aire y cayó a apenas dos metros de un camarógrafo.



Este tipo de cámaras… pic.twitter.com/UUggpIrGD9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 10, 2026

Las grabaciones muestran que la cámara comenzó a expulsar humo incluso antes de tocar el suelo, lo que aumentó la preocupación de quienes registraban el momento. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, pese a la cercanía con trabajadores y futbolistas.

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Este tipo de cámaras suspendidas por cables son una herramienta habitual en las transmisiones internacionales.

