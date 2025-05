Se desmayó y despertó sin un brazo y una pierna: drama de colombiano detenido en EE.UU.

Un caso ha causado molestia en torno al trato del Servicio de Control de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Alex Valencia, de 23 años, fue capturado por estas autoridades en Alaska y estando en el centro de detención perdió el conocimiento, pero lo difícil fue que, en el momento que se despertó, se dio cuenta que le habían amputado su brazo, un pie y un dedo de la mano derecha.

De acuerdo con el relato de su madre, Sandra Isabel Valencia, en diálogo con RecapBlu, el viajó a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades y buscando esperar de ola de violencia donde se ubica su familia. Según contó, él se fue por República Dominicano en lancha en 2023 y primero llegó a donde la hermana de un amigo en donde estuvo en diferentes lugares y trabajó en diferentes partes.

Publicidad

¿Por qué el ICE capturó a Alex Valencia?

Él estaba viviendo con un amigo y la esposa, estando con ellos tuvo un altercado y terminó en la correccional. Pero luego de varios días, una amiga de la madre fue a buscar para saber qué había sucedido y pidieron ayuda para poderle suminístrale medicamentos y todo. La respuesta de la ICE era que él se encontraba bien y no quería ver a nadie en ese momento.

No sé. Dijeron que él no tiene cargos ni nada, no entiendo añadió

Esta fue la razón por la cual lo terminaron amputando, según el ICE

La madre vivió días de terror sin saber qué estaba pasando con su hijo y un día recibió una llamada en donde le explicaban que se encontraba muy mal, también luego de ser operado del brazo porque había sufrido una infección bacteriana grave, la cual había adquirido en su celda del Centro de Reclusión de Fairbanks.

"Está en coma, me dijeron. No entendía nada. A los 3 días que lo amputan del codo para abajo del brazo izquierdo, a los 11 días el doctor me dice: 'Debe tomar una decisión, me mostró cómo tenía los pies, me dijo que había amputar (...) Si no tomaba una decisión, me decían que él se moría. A él se le dañaron los órganos y dijeron que era un milagro de Dios. Luego le quitan el respirador, el oxígeno se baja, se queda sin vida por un momento y sufre de una pulmonía muy severa por lo que tienen que trasladarlo a otro hospital. Allá, efectivamente sigue en coma, le hacen una serie de cosas y está más consciente, pero no podía hablar", contó.

Publicidad

Su hijo le contó que el sitio no tenía buenas condiciones de salubridad y había negligencia por parte de las autoridades. Según contó la madre, allí no había ni agua ni cuidado alguno por su estado de salud.

Dice que no se acuerda. Cuando se despierta en el hospital y estando así. Dice que no tuvo tiempo ni de llorar. agregó

La familia pide ayuda

Alex Valencia sigue en manos del personal médico y continúa en cirugías en "condiciones delicadas" tras estar en coma durante un mes. La madre de Valencia le pide a las autoridades que den explicaciones, o que respondan por lo sucedido. Al menos que le permitan estar allá en su rol de madre para no dejar solo a su hijo en momento tan crítico.

"Si ellos lo llevan en el primer momento que lo ven mal, esto no estaría pasando (...) Él tiene ilusión de esa prótesis, de caminar", añadió. Pidiendo también apoyo del Gobierno para al menos puedan traerlo de vuelta a Colombia para su recuperación.